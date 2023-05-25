تفاصيل غلق محور 26 يوليو غداً.. تعرف على مسارات التحويلات المرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الخميس، تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط 6 أكتوبر، مما يستلزم الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين، غداً الجمعة، لإزالة كوبري المشاة الكائن بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.

غلق محور 26 يوليو لاستكمال المونوريل

تقوم الإدارة العامة للمرور بإجراء غلق كلى لمحور 26 يوليو فى الإتجاهين لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل خط أكتوبر بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية 6 أكتوبر، وبالتزامن مع غلق محور 26 يوليو تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين خدمات مرورية لتسيير الحركة أمام قائدي المركبات.

وتأتى أعمال الغلق الكلي لمحور 26 يوليو بالاتجاهين لإزالة كوبري المشاة الكائن بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، حيث أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق تكون من الساعة 12 صباحا يوم الجمعة الموافق 26/5/2023، وحتى الساعة 12 ظهرا.

مسارات التحويلات المرورية لقائدي المركبات

وهناك تحويلات مرورية تجريها الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات لإزالة الكثافات المرورية وتسيير الحركة أمام قائدي المركبات بالتزامن مع أعمال الغلق، حيث ستكون حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان وترغب بالسير تجاه كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.. تدخل بالطريق الداعم لمحور 26 يوليو، وتستكمل السير حتى الخروج للعودة مرة أخرى إلى مسار محور 26 يوليو وصولا إلى كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين.

أما عن حركة المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو ومناطق المهندسين تجاه ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر، تدخل إلى الطريق الداعم لمحور 26 يوليو وتستكمل السير حتى الخروج؛ للعودة مرة أخرى إلى مسار المحور وصولا إلى ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر.