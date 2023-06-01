جامعة السويس تحصد المركز الثاني في النسخة الحادية عشرة من مهرجان إبداع

أعلنت جامعة السويس، أن الفريق التابع لها في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مهرجان إبداع، تمكن من الفوز بالمركز الثاني في مجال دوري المعلومات، وحصل على التكريم من قبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في المهرجان الذي ضم طلاب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة

وأشار بيان صادر عن جامعة السويس، إلى أن الفريق المشارك من الجامعة في مهرجان إبداع الذي تنفذه الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية لتنمية الشباب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في المجالات الأدبية والعلمية والفنية، قد تسلم الجوائز خلال الحفل الذي أُقيم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب

وأرسل السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس برقية تهنئة للفريق الفائز، أعرب عن سعادته بمثل هذه الأنشطة التي ترفع اسم جامعة السويس في مختلف المحافل، مؤكدً أهمية دور الأنشطة الطلابية في بناءِ شخصية الطلاب، واكتشاف مواهبهم وصقلها وتنمية قدراتهم، الأمر الذي يُسهم وبلا شك في تشكيل سلوك إيجابي في حياة الطلاب داخل وخارج الجامعة وفيما بعد التخرج.

كما تقدم الدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالشكر لفريق العاملين بإدارة رعاية الطلاب بالجامعة على مجهوداتهم وتفانيهم في العمل، والحرص على تشجيع الطلاب للاشتراك في مختلف الأنشطة، كما وجه التهنئة للطلاب الفائزين متمنيا للجميع دوام التوفيق.

أسماء الطلاب المشاركين في المهرجان

وذكر بيان الجامعة أن فريق الجامعة المشارك في فعاليات مهرجان إبداع هم الطلاب، يوسف الصديق محمد يحي أحمد، وسيف الدين نبيل صلاح الدين العطار، وحسام حسن موسى محمد، وميرنا السيد محمد عباس، ورحمة عصام عبدالغفار عبدالفتاح، ومحمد هشام فتحي محمد محمود.