حالة الطقس اليوم 2-6-2023.. رياح مثيرة للرمال وأتربة وأمطار

أعلن خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة 2 يونيو على كافة الأنحاء والتي تستمر في الارتفاع بسبب تاثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني، وتشهد حالة الطقس اليوم بعض الظواهر الجوية، حيث تستمر حالة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمدن الساحلية، وتقل الرؤية الأفقية، مما جعل الأرصاد تناشد قائدي المركبات والسيبارات بتوخي الحذر عند استقلال السيارة على الطرق السريعة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن يكون طقس اليوم معتدل في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار

وتشهد البلاد سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 20% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وتستقر درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء حيث تسجل الآتي:

- القاهرة 40 - 24

- العاصمة الإدارية 40 - 24

- أكتوبر 40 - 25

- بنها 40 - 24

- دمنهور 39 - 23

- وادي النطرون 40- 2245

- كفر الشيخ 38 - 23

- المنصورة 38- 24

- الزقازيق 40 - 24

- شبين الكوم 40- 24

- طنطا 38- 23

- دمياط 35- 21

- بورسعيد 35- 22

- الإسماعيلية 40- 24

- السويس 38- 24

- العريش 40- 21

- رفح 40- 20

- رأس سدر40 - 26

- نخل 38- 18

- كاترين 32- 14

- الطور 38- 26

- طابا 36- 24

- شرم الشيخ 40 - 28

- الإسكندرية 33- 20

- العلمين الجديدة 32- 20

- مطروح 25- 18

- السلوم 27- 19

- سيوة 32- 23

- رأس غارب 39 - 26

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 38 - 26

- مرسى علم 39 - 28

- شلاتين 36 - 25

- حلايب 33- 28

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 41- 25

- بني سويف 41- 25

- المنيا 42- 26

- أسيوط 42- 25

- سوهاج 41 - 26

- قنا 42 - 27

- الأقصر 42 - 27

- أسوان 43 - 28

- الوادي الجديد 42 - 28

- أبو سمبل 43- 27.