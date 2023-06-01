موعد ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.. اعرف التفاصيل

حدد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد ورسوم تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، وذلك عقب اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي الحالي بنسبة نجاح 85.17%.

موعد تظلمات الشهادة الإعدادية

وأضاف أشرف سلومة، في تقرير صادر عن المديرية، أنّ تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، تبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، ولمدة 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية

وأوضح أنّ رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية قدرها 35 جنيها للمادة، لافتًا إلى أنّ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189 ألفًا 318 طالبًا وطالبة وعدد الناجحين 159 ألفًا و726 طالبًا وطالبة، وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91.67%.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة السلام للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة حلوان للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد السيب أحمد حامد تعلب الصدقية التكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمصنة نصر.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الجيزة

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد.

- مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنيا

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا.

- مدرسة محمود العناني للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية.