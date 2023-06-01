فتحي عفيفي الفائز بجائزة الدولة للتفوق في الفنون: تعبي لم يذهب هدرا

أعرب الفنان التشكيلي فتحي عفيفي الحائز على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون 2023، عن سعادته بالفوز بالجائزة مؤكدا أن الدولة لم تتأخر عن دعمه سواء بتوفير مرسم خاص على غرار كبار الفنانين، أو بمنح التفرغ التي حصل عليها من وزارة الثقافة 4 مرات، قائلًا: «سعيد جدا بالجائزة مشواري مرحش هدر».

أهدي الجائزة لأساتذتي وأسرتي

فتحي عفيفي صاحب التجربة المميزة في الفن فهو فنان الحارة والمصنع وابن البيئة العمل والعمال والأحياء الشعبية، قال إن مصر عامرة بالمواهب والمبدعين من مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية هي التي رشحته لجائزة الدولة، معبرا عن امتنانه لكبار الفناني الذين دعموه مثل راغب عياد وحسين بيكار: «أهدي الجائزة لأساتذتي وأسرتي التي تحملت معي الظروف الخاصة بالفنان».

عفيفي: أنا ابن ثقافة الرصيف

وتحدث فتحي عفيفي في تصريحات لـ «الوطن» عن تجربته، التي بدأت منذ الطفولة: «أنا ابن مناخ الستينات والسبعينات ومن مواليد الحي الشعبي العريق في السيدة زينب، والتي تميزت في هذه الفترة بالثراء الفني والثقافي، إذ كان لدينا 10 دور عرض سينمائي في السيدة وحدها، وكما كانت تذاكر السينمات رخيصة».

وأضاف: «في مرحلة دراستي في المرحلة الابتدائية، كنت أتردد على السينما وأحرص على القصص من المكتبات والأكشاك المتاحة بجوار السينما أي أنا ابن ثقافة الرصيف، دخلت الفن من باب الهواية، والنداهة ندهتني بعد حصولي على الثانوية الصناعية التحقت بالتجنيد في الجيش، في 1970، وهناك كنت في الجيش الثاني والذي كان ينظم لنا أمسيات ثقافية ومسابقات في الرسم والشعر».

وتابع: «وجدت فيها فرصتي، وتعرفت على العديد من الأصدقاء من مختلف أنحاء مصر والمستويات الثقافية، ونصحنى أحد الأصدقاء بالالتحاق للدراسة في الدراسات الحرة في الفنون الجميلة وبالفعل التحقت بالدراسات الحرة، وتميزت الدراسة بأنه يقبل عليها أعمار وثقافات مختلفة وكنا تشارك في فاعاليات فنية تشبه الورش».

وقال «عفيفي»: «أول معرض نظمته في أتيليه القاهرة في 1982، توالت المعارض، طوال عمري أجد تقدير ودعم واحترام من الوسط والدولة ومن كبار الفنانين حصلت على 4 مرات على منح تفرغ من وزارة الثقافة، حصلت على جائزة من بينالي القاهرة الدولي عام 1997، والذي كان بمشاركة فنانين من 80 دولة، وحاليا لدي مقتنيات في متحف الفن الحديث، أرشيف مصر».

وأكد أن السيدة زينب منطقة ملهمة للفنانين، ولا يحب الخروج منها: «أنا زي السمك لو خرجت من السيدة أموت لذلك عندما أقمت لمدة 4 أيام مؤخرا في الشارقة كنت هتجنن على العودة إلى إلى السيدة».