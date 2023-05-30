فتحي عبدالسميع بعد حصده «التفوق 2023»: سعيد بحصولي على جائزتين هذا العام

أعرب الشاعر فتحي عبدالسميع عن سعادته بالفوز بجائزة التفوق في مجال الآداب 2023 ، والتي أعلنتها وزارة الثقافة، منذ قليل.

وقال عبدالسميع عبر «فيس بوك»: «الحمد لله رب العالمين سعيد بحصولي على جائزتين هذا العام، جائزة خروجي من عملية جراحية في المخ بجسم يمشي على قدميه، وجائزة اللجنة الفنية التي رشحتني لجائزة التفوق دون أن أعرف أعضائها، وما ترتب عليه من مظاهر محبة الناس التي غمرتني بعد إعلان الترشح.. وحتى ظهور النتيجة فوزي بالجائزة».

أصحاب الفضل في التجربة الشعرية

وأضاف: «شكرا للأصدقاء الكرام الذين نستمر بدعمهم وتشجيعهم، شكرا لأسرتي التي احتملت عامين من القلق الشديد بسبب ظروفي الصحية، شكرا لكل أصحاب الفضل في تجربتي الشعرية وخاصة الشاعر سيد عبد العاطي (في الصورة بالأبيض والأسود) والشاعر عطية حسن.. في بداية حياتي الأدبية كانا يستضيفاني وغيري من الشباب في بيتهما بمدينة قنا، وهناك عرفت الكتب الأدبية الكبيرة والمهمة، هناك وضعا قدمي على الطريق».

وتابع: «لقد رحلا إلى رحمة الله منذ سنوات طويلة لكنني أشعر بفضلهما عليَّ في كل ما كتبت، أشعر بفضلهما فيما سأكتب حتى آخر كلمة، مشيرا إلى أن أول جائزة كانت ابتسامتهما وأنا ألقي قصائدي الأولى، وما زلت أكتب حتى أحظى بابتسامة متخيلة منهما.. شكرا يا أستاذ سيد، شكرا يا أستاذ عطية، وألف مبروك لكما».