10 نصائح من «الصحة» لمرضى الجيوب الأنفية للتعامل مع العاصفة الترابية

قدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لمرضى الجيوب الأنفية، بالتزامن مع فترة نشاط الأتربة والرياح التي أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين بالسلوكيات التي يجب اتباعها لحياة صحية امنه.

10 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

وتابعت وزارة الصحة والسكان بأن هناك مجموعة من التعليمات والنصائح التي يجب القيام بها من قبل مرضى الجيوب الأنفية:

- البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى

- شرب كمية وفيرة من السوائل

- تجنب مسببات الحساسية كالتدخين

- تجنب التعرض للهواء الساخن

- استعمال أدوية الحساسية بانتظام

- استخدام بخاخات الربو

- ارتداء الكمامات

- استخدام المناديل المبللة على الأنف والفم

- البعد عن الأشخاص المصابين بنزلات البرد

- غلق المنافذ لمنع دخول الأتربة والهواء

رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، واطلاع المواطن على أقرب مستشفي لمنطقة سكنك في حال حدوث أي طارئ.

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات على مستوى المحافظات.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الأنفية بالبقاء بالمنزل والحرص على تناول اقراص الحساسية المضادة للهستامين الان وفوراً وقرص يوميا ولمدة اسبوع بالتزامن مع حالة الطقس.