التقديم لرياض الأطفال 2023 يبدأ اليوم.. اعرف الإجراءات خطوة بخطوة

يبدأ التقديم لرياض الأطفال 2023، اليوم الخميس الموافق 1 يونيو الجاري، وذلك للمدارس الرسمية والرسمية لغات، ويتم إلكترونياً من خلال بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث شددت على أولياء الأمور بضرورة الالتزام بمواعيد وخطوات التقديم.

موعد انتهاء التقديم لرياض الأطفال 2023

يستمر التقديم لرياض الأطفال 2023 حتى نهاية شهر يونيو الجاري، وحدد مستند رسمي، سن التقديم، مشدداً على ألا يقل سن التقديم عن أربعة سنوات، ويتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقاً للكثافة بها وظروفها.

إجراءات ما بعد التقديم لرياض الأطفال 2023

فور القبول المبدئي لملف التقديم لرياض الأطفال تتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع لسداد المصروفات الدراسية، كما يمكن لولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي لالتقديم لرياض الأطفال 2023 من خلال نفس موقع التقديم الإلكتروني.

شدت وزارة التربية والتعليم خلال المستند، على أولياء الأمور بضرورة التوجه إلى المدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة «القبول نهائياً»، بعد انتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي.

مواصفات جودة الأداء التدريسي

وفق سياق متصل، حدد الدكتور أحمد عبدالرشيد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان، لـ«الوطن»، أهم مواصفات جودة الأداء التدريسي لدى المعلمين، وذلك بالتزامن مع حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير المناهج الدراسية، وهي تشمل اكتشاف أنماط التعليم والتعلم المستندة لمسارات الفهم لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية، وتقويم المخرجات التعليمية المستهدفة وفقا لخرائط نواتج التعلم بمناهج الصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية.

كما تشمل اكتشاف المواهب لدى المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية ودعم وتوجيه هذه المواهب وفقا للمنهجية العلمية للإرشاد الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية، وتعزيز استجابات المتعلمين بالصفوف الأولى بالمرحلة الابتدائية وفقا للمنهجية العلمية الداعمة لبقاء أثر التعلم.