طلاب «المتفوقين» يشاركون بمشروعات بحثية في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، اليوم، تحت شعار «المياه في قلب العمل المناخي» بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.

وشارك طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، بعدد من المشروعات التي تساهم في مواجهة مشاكل إدارة وترشيد المياه.

مدارس المتفوقين تهدف إلى تشجيع الابتكار

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن مدارس المتفوقين STEM تهدف إلى تشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين في كافة المواد الأكاديمية والأنشطة المدرسية، وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وإعداد باحث قادر على استخدام المعايير العلمية البحثية في أبحاثه والاختراعات العلمية، موجهًا طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالحرص على امتداد دراستهم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.

ووجه الدكتور رضا حجازي الشكر لوزارة الموارد المائية والري للتعاون الدائم والمثمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوعية بأهمية المياه، مؤكدًا أن الحفاظ على المياه وترشيد استخدامها من أهم المفاهيم الكبرى التي تحرص الوزارة على توعية الطلاب بأهمية الحفاظ عليها، وذلك من خلال تضمين هذه المعاني في المناهج الدراسية، وفى الأنشطة التربوية المختلفة لجميع المراحل التعليمية، بما يخدم تحقيق التنمية المستدامة في مجال استخدام المياه.

تغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه

ومن جهته أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموار المائية والري أن الدولة تواجه عددا من التحديات، من بينها التحديات المائية، وتغير المناخ وتأثيره على قطاع المياه، مشيرًا إلى أهمية مدارس STEM والتي يعمل طلابها على تقديم حلول مبتكرة وإبداعية، للحفاظ على المياه وترشيد استخدامها والحفاظ عليها، ومشروعات التحلية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المياه؛ لمواجهة هذه التحديات.

وأشاد وزير الموارد المائية والري بالمشروعات التي عرضها الطلاب، مؤكدًا أهمية بناء قدرات أبنائنا الطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم لهم بما يسهم في مزيد من البحث العلمي والابتكار.

وحضر الوزيران جلسة مناقشة للمشروعات البحثية المقدمة من طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM من خلال مسابقة «شباب المبتكرين في مجال المياه»، حيث شارك 250 طالبًا بـ 72 مشروعًا بحثيًا وتم عرضها من خلال جلسات فنية متخصصة في مجالات ترشيد وتنقية المياه والطاقة المتجددة واستخداماتها في مجال المياه، وضمت اللجنة العلمية المشكلة لتقييم هذه الأبحاث متخصصين من المراكز البحثية القومية والجامعات المصرية وممثلين عن المنظمات والجامعات الدولية.

وتم إعلان أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة حيث فاز بالمركز الأول الطالبتان إسراء أكرم، وإيمان رسلان بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالإسماعيلية عن المشروع البحثي «مولد مياه من الهواء ونظام ري ذكى»، وفاز بالمركز الثاني الطالب عمرو رفعت، والطالبة مريم المحروقي بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العبور بالقليوبية عن المشروع البحثي «المخزون النقي»، وفاز بالمركز الثالث الطالبتان روفان أشرف، وأريج مصطفى بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالبحر الأحمر عن المشروع البحثي «الترطيب النقي»، وفاز بالمركز الرابع الطالبان يوسف عمرو، ويوسف سامح بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية عن المشروع البحثي «نظام CSP والتحلية الآلي»، وفازت بالمركز الخامس الطالبة شروق محمد عبد الله بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط عن المشروع البحثي «استعادة الحرارة المائية نظام البطارية الخضراء».

وكرم الوزيران الفائزين في المسابقة من الطلاب بجوائز مالية تحفيزًا وتشجيعًا لهم على مشروعاتهم وإبداعاتهم المتميزة.