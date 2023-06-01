تدشين نقاط للإسعاف لخدمة التجمعات الطلابية بحرم جامعة المنيا

التقى الدكتور عصام الدين صادق فرحات رئيس جامعة المنيا، بالدكتور ياسر الحسيني مدير مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، لتعزيز سبل التعاون والتنسيق الثنائي بين هيئة الإسعاف والمستشفيات الجامعية، في إطار الحرص المتبادل بين الجانبين على الارتقاء بالمنظومة الإسعافية والطبية التي تخدم مرضى المحافظة.

خدمات جليلة لرجال الإسعاف

وثمن «فرحات»، خلال لقاءه مع مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا الدور الحيوي الذي يقدمه مرفق الإسعاف في التعامل الفوري مع الحالات الطارئة، وما يقوم به رجال الإسعاف من خدمات جليلة وأداء متميز تجاه الجرحى والحالات الحرجة، مؤكداً أن الرصيد الكبير من العمل المثمر بين الجانبين، ومواصلة أطر التعاون مع المستشفيات الجامعية وعلى وجه الخصوص وحدة الاستقبال والطوارئ بالمستشفى الرئيسي.

تدشين نقاط للإسعاف بالجامعة

وتطرق اللقاء لبحث إمكانية تدشين نقاط للإسعاف داخل التجمعات الطلابية بالحرم الجامعي وخاصة أثناء فترة الامتحانات؛ لضمان سلامة الطلاب، مؤكدا أن جامعة المنيا حريصة على توفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل اللجان، لضمان نجاح العملية الامتحانية، مشيداً بالجهود المبذولة والتجهيزات والاستعدادات لمركز الاختبارات الإلكترونية والكليات لضمان توفير سُبل الراحة للطلاب لتأدية امتحاناتهم.