«جولة».. تطبيق مصري للخدمات السياحية بإبداع من طلاب جامعة المنيا

«جولة» أول تطبيق مصري يهدف إلى توفير خدمات سياحية وترفيهية وخدمات عامة في جميع محافظات الصعيد، حيث يوفر التطبيق دليلًا شاملاً للسفر والسياحة والتنقل للمستخدمين العرب والأجانب، بما في ذلك الأماكن الأثرية والسياحية والمزارات والفنادق والأماكن الترفيهية والمطاعم.

خطة سفر متكاملة للأماكن السياحية

وقال الدكتور أشرف ماهر محمود عميد كلية الآداب في جامعة المنيا، إنه باستخدام التطبيق، يمكن للمستخدمين بناء خطة سفر متكاملة للأماكن السياحية والترفيهية والإقامة، وذلك بطريقة سهلة ومرنة، حيث يعتبر التطبيق دليلًا شاملاً للسفر والسياحة والتنقل في محافظات الصعيد المختلفة، ويتميز بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام ومرونة في التصفح والاستعمال.

مبادرة مميزة تهدف إلى تعزيز السياحة

وأضاف عميد آداب المنيا، إنه تم إنشاء التطبيق بواسطة فريق من طلاب شعبة العلاقات العامة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنيا في عام 2023، ويعتبر مبادرة مميزة تهدف إلى تعزيز السياحة في محافظات الصعيد وتوفير تجربة سفر ممتعة ومريحة للمستخدمين.

والتقي الدكتور عصام الدين فرحات، رئيس جامعة المنيا، بفريق «جولة» المكوَّن من طلاب شعبة العلاقات العامة بكلية الآداب، لمناقشة تطبيق "جولة" الإلكتروني، الذي قام الطلاب بإنشائه لترويج المناطق السياحية في صعيد مصر وتنظيم الرحلات.

وحضر اللقاء الدكتور أشرف ماهر، عميد كلية الآداب، والدكتورة رحاب أنور، رئيس قسم الإعلام، والدكتورة دعاء محمد فوزي، مدرس العلاقات العامة.

وخلال اللقاء تم مناقشة تفاصيل التطبيق وفكرته، وأعرب رئيس جامعة المنيا عن ترحيبه بالفكرة وتأكيده على حرص الجامعة على دعم مثل هذه النماذج الناجحة، مؤكدًا على أهمية استخدام التسويق الإلكتروني في تنشيط السياحة في مصر، وخاصة في الصعيد، وأهمية دعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أشاد عميد كلية الآداب بجامعة المنيا، بفكرة التطبيق والخدمات التي يقدمها، مؤكدًا على استمرار دعم مثل هذه الأفكار المبتكرة.