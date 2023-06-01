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انهيار عقار في عزبة خير الله بدار السلام ونقل المصابين إلى المستشفى (صور)

كتب:

حسن سمير
05:04 م | الخميس 01 يونيو 2023
انهيار عقار بمنطقة دار السلام

انهيار عقار بمنطقة دار السلام

تعرض عقار في منطقة عزبة خير الله، بدار السلام، للانهيار، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

تفاصيل انهيار عقار في منطقة عزبة خير الله بدار السلام

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة دار السلام، يفيد بانهيار عقار، أسفر عن وجود مصابين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما يقوم رجال الحماية المدنية بالبحث عن مفقودين في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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