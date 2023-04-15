بعد انهيار عقار الورديان بالإسكندرية.. برلماني يطالب بحصر عاجل للمباني الآيلة للسقوط

استنكر النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، استمرار سيناريو تكرار انهيار العقارات وخاصة محافظة الإسكندرية، وآخرها واقعة سقوط عقار قديم مكون من 4 طوابق بمنطقة الورديان، ما أسفر عن 6 حالات وفاة و5 مصابين، مشيرا إلى أنه لابد من التحرك العاجل لحصر كافة الأبنية وتصنيفها بالخطيرة أو شديدة الخطورة، المهددة لحياة وأرواح المواطنين.

عقار الورديان

وأشار «جمعة»، إلى أن عقار الورديان، يجدد الحديث حول دور المحليات والجهات المسئولة بالأحياء وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة وضرورة وضع آلية رقابية لتتبعها، إذ صدر له قرار هدم حتى سطح الأرض رقم 105 لسنة 2018، وعلى الرغم من ذلك إلا أن القرار ظل حبيس الأدراج دون تحقيقه مما تسبب في خسائر بالأرواح، ما يستدعي ضرورة البحث في دوافع عدم تفعيل تلك القرارات والتي تصدر للكثير من العقارات دون تحرك فعلي، وذلك للتعامل معها من خلال توفير وحدات مؤقتة بديلة لقاطني هذه العقارات للحفاظ على أرواح المواطنين.

العقارات المهددة بالانهيار

وأوضح عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري إجراء مسح شامل لجميع العقارات المهددة بالانهيار أو التي تجاوزت عمرها الافتراضي للكشف على سلامتها إذ توجد منشآت متهالكة بالإسكندرية تجاوزت الـ100 عام خاصة مع غياب الصيانة الدورية، على أن يتم اتخاذ إجراءات فورية بالإخلاء والهدم طالما أنها تعرض حياة المواطنين للخطر، في أسرع وقت، مطالبا بأهمية تنفيذ النصوص القانونية الخاصة بالصيانة الدورية للعاملين وتفعيل دور اتحاد الشاغلين مع النظر في وضع عقوبات رادعة لمن يتهاون في التعامل مع تنفيذ قرارات الإزالة ويعرض حياة المواطنين للخطر.