رمسيس باريس يحصد 5 ملايين جنيه في السينمات رغم أزمة المنع

حصد فيلم «رمسيس باريس» بطولة النجمة هيفاء وهبي وحمدي المرغني، 5 ملايبن جنيه في السينمات منذ انطلاق عرضه، الذي سيستمر حتى عيد الأضحي المقبل، وذلك بناءا على التوزيع وإشادات الجمهور ، حيث تعد قصة الفيلم جديدة على السينما المصرية.

الشركة المنتجة لفيلم رمسيس باريس تنفي إيقاف عرضه

وكانت شركة «AKA» للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي، والمنتجة لفيلم رمسيس باريس للمنتجين ريمون رمسيس وأحمد خالد موسى ردت على ما نشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن إيقاف عرض فيلم رمسيس باريس بحكم قضائي، مؤكدة أن الفيلم مستمر عرضه في دور العرض بشكل طبيعي وأن ما يحدث ضد الفيلم حملة مغرضة ضد الشركة من أشخاص لهم مصلحة وراء هذه الحملة والتي ليس وراءها سوي التشويه واالبتزاز من أعداء النجاح من أصحاب المصالح والمنتفعين.

وأضاف بيان للشركة:«تنوه الشركة أن فيلم رمسيس باريس قد مر بجميع القنوات الشرعية للحصول على كل الموافقات اللازمة للعرض داخل وخارج جمهورية مصر العربية وموقف الشركة سليم، وأن الحكم الصادر هو حكم غير نهائي صدر بناء على معلومات مغلوطة قدمت أمام القضاء والتي بعد إيضاحها سوف يتم إلغاؤه، وأن الفيلم يتم عرضه بصورة طبيعية».

تفاصيل فيلم رمسيس باريس

فيلم «رمسيس باريس» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هيفاء وهبي، محمد ثروت، حمدي المرغني، محمود حافظ، محمد سلام، مصطفي خاطر، أوس أوس، مصطفى البنا، جومانا مراد، وسامي مغاوري وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، وتوزيع سينرجي فيلمز.