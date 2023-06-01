أمين الفتوى بـ«الإفتاء»: الوسطية تساعد الأبناء على التمسك بالقيم والأخلاق

قال الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الأبناء من أهم الموضوعات المتعلقة بالثقافة والتوعية الأسرية الرشيدة.

نعيش عصر مواقع التواصل والثقافات المفتوحة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أننا في عصر نحتاج فيه جدًا لأن نعرف كيف نتعاون مع أبنائنا، ونعينهم في الحياة الجديدة وعصر مواقع التواصل والثقافات المفتوحة.

وأشار إلى أن الكتاب الصادر عن دار الإفتاء بعنوان «دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة»، أكد أهمية الوسطية والاعتدال في كل شيء، كالنفقات والعيش في العصر الحالي، مستشهدًا بقوله تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما».

الوسطية تساعد الأبناء على إدراك ثقافات العصر

ولفت أمين الفتوى، إلى أن الوسطية تساعد الأبناء على إدراك ثقافات العصر الحالي، وعدم التخلي عن القيم والأخلاق التي ورثناها وعرفناها، مشددًا على أهمية التمسك بتلك المبادئ.