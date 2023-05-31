هل طلاء الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس (فيديو)

كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي حول نقض الوضوء بسبب طلاء الأظافر والمكياج، قائلا إن الدين لا يبحث عن الألفاظ، مثل طلاء إسلامي أو غير إسلامي، ولكن هل هذا النوع الموجود يمنع من إيصال الماء إلى العضو الذي يجب غسله أو مسحه أو لا؟

شروط صحة الوضوء

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، أن الوضوء أو الاغتسال عبارة عن إيصال ماء للأعضاء، ومن شروط صحة الوضوء والاغتسال عدم وجود حائل أو مانع ما بين الماء والعضو الذي يجب مسحه أو غسل.

وتابع: «إذا كانت هذه المادة في الأظافر مجرد لون فقط، فاللون لا يمنع شيئاً فمثله مثل الصبغة والحناء، لكن إذا كانت مادة جامدة حاجزاً لا تتخللها المياه، يأتي الشرع ويقول هذا النوع لا تصح الطهارة مع وجوده».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.