قطع المياه 8 ساعات في بني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، قطع المياه عن المنطقة الصناعية ببياض العرب، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية، مما يستلزم توقف محطة المياه بالمنطقة، في إطار خطة الشركة لرفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.

مياه بني سويف تعتذر عن فترات الإنقطاع

وتقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية

تدبير سيارات مياه نقية

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية والمصانع تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الأماكن المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب في محافظة بني سويف خلال بيان، إلى أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي المنطقة الصناعية ببياض العرب في مركز بني سويف والقرى والمناطق المتاخمة.

مواعيد قطع المياه في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه اعتبارا من الساعة الثامنة صباح غدًا الجمعة وحتى الرابعة عصر ذات اليوم 2 يونيو، وذلك بسبب أعمال الصيانة بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالمنطقة الصناعية.

التطهير الدائم وصيانة محطات المياه

وأكد الشركة سعيها الدائم لتطهير وصيانة محطات المياه من أجل إنتاج مياه شرب نقية مطابقة للمواصفات القياسية صالحة للشرب، من خلال رفع عينات بصورة دورية ومنتظمة، للتأكد من سلامة وجودة المياه المنتجة، وكذلك الاهتمام بسلامة ومأمونية المياه.