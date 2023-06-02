5 معلومات عن حفل زفاف ميرنا نور الدين اليوم

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين، بزفافها، مساء اليوم الجمعة، بعد أيامٍ من عقد قرانها، وذلك وسط أجواء احتفالية ضخمة بحضور الأسرة والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

حفل زفاف ميرنا نور الدين

وترصد «الوطن» أبرز 5 معلومات عن حفل زفاف ميرنا نور الدين، قبل انطلاقه بساعات:

- تخضع ميرنا نور الدين لجلسة تصوير «فوتوسيشن» بصحبة زوجها داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، قبيل انطلاق حفل الزفاف.

- تعقد ميرنا حفل زفافها داخل إحدى الفيلات بمنطقة الشيخ زايد.

- وجهت دعوات إلى زملائها بالوسط الفني، ومن المُقرر حضور عدد كبير من الفنانين.

- من المُقرر أنّ تظهر ميرنا بأكثر من «لوك» على مدار حفل الزفاف.

- يشهد الحفل العديد من الفقرات والمفاجآت التي حضرتها ميرنا بصحبة زوجها، ستكشف عنهم اتباعًا خلال الحفل.

يذكر أنّ زوج الفنانة ميرنا نور الدين يدعى عمر عطية، وهو مصري أمريكي الجنسية، وقد احتفلا سويًا بعقد قرانهما في أجواء عائلية قبل أيامٍ قليلة، وذلك حسبما نشرت عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ميرنا نور الدين تشارك في فيلم بعد الشر

وتشارك ميرنا نور الدين في الفيلم السينمائي «بعد الشر»، بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.