موعد انتهاء العاصفة الترابية في المحافظات.. ونصائح «الأرصاد» للمواطنين

تسببت العاصفة الترابية اليوم في مصر، في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المحافظات، وذلك بعدما شهدت العديد من المحافظات نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء ضمن حالة الطقس الآن، إذ أشارت آخر صور للأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي تصبح رعدية في بعض الأحيان على مناطق متفرقة من شمال البلاد، والقاهرة الكبرى حتى محافظات شمال الصعيد.

وتسببت العاصفة الترابية اليوم في مصر بانخفاض درجات الحرارة بالمحافظات بنحو 7 درجات في أقل من نصف ساعة، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى في القاهرة 32 درجة بعدما كانت 39 درجة صباحًا، وذلك طبقًا لآخر رصدات محطة أرصاد القاهرة.

العاصفة الترابية اليوم في مصر

وشهدت محافظات السويس، والقاهرة، والجيزة، ودمياط، والمنوفية، وكفر الشيخ انخفاضا في مستوى الرؤية الأفقية بصورة كبيرة جراء العاصفة الترابية اليوم في مصر ثم انخفضت حدة العاصفة بعد سقوط بعض الأمطار الخفيفة.

موعد تحسن الطقس

وطرح العشرات من الأهالي بمختلف المحافظات سؤالًا حول موعد تحسن الطقس وانتهاء العاصفة الترابية، وهو ما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع استمرار تلك الأجواء حتى غدًا الجمعة، وذلك بسبب المنخفض الخمسيني على أنّ تبدأ الأحوال الجوية في التحسن بدءًا من السبت المُقبل.

كيف نحمي أنفسنا من العواصف الرملية؟

وحول سؤال المواطنين عن كيف نحمي أنفسنا من العواصف الرملية؟ وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين للتعامل مع العاصفة الترابية والرملية والتي جاءت كالتالي:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. تناول المياه والسوائل الباردة بكثرة. الحرص على ارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية. ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

هل يوجد عاصفة ترابية غدا؟

وأجابت الأرصاد على سؤال المواطنين حول هل يوجد عاصفة ترابية غدا بأنّه من المتوقع أن تستمر العاصفة الترابية غدا الجمعة على جميع الأنحاء عدا جنوب الصعيد، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشمالية إذ تشهد نشاط رياح فقط دون حدوث عاصفة ترابية

حالة الطقس غدًا في المحافظات

وبحسب بيان الأرصاد حول حالة الطقس غدا في المحافظات فإنّه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء صباحًا، يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية الغربية، فيما يكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء ليلًا.