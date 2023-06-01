بث مباشر.. حفل زفاف ولي العهد الأردني والأميرة رجوة الحسين

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لمراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، إذ عقد إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، منذ قليل، قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، والأميرة رجوة الحسين.

وكان الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، استقبلا فى قصر زهران العامر، أفراد العائلة الهاشمية، وضيوف الأردن من قادة دول وشخصيات من دول شقيقة وصديقة، من المشاركين في مراسم زواج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأميرة رجوة.

الأميرة رجوة الحسين تصل إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبدالله الثاني

ووصلت الأميرة رجوة الحسين إلى قصر زهران العامر برفقة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبد الله الثاني، ويعرف قصر زهران الذي بُني في منتصف خمسينات القرن الماضي باحتضانه حفلات زفاف ملكية سابقة، كان منها عقد قران الملك عبد الله الثاني، والملك الحسين بن طلال.

وخرج العروسان في الموكب باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

ويستقبل الأردن اليوم ضيوفا من أكثر من 70 دولة، سيشاركون الأردنيين فرحتهم بزفاف ولي العهد الأردني.

الأردن يحتفل بزفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

وتزينت شوارع العاصمة بالأعلام والورود واللوحات المضيئة على طول خط سير الموكب الملكي، فيما انتشرت القوات العسكرية ووحدات الجيش الأردني في الشوارع الرئيسية.

وتزينت شوارع العاصمة الأردنية عمان بالأعلام والورود واللوحات المضيئة على طول خط سير الموكب الملكي، فيما انتشرت القوات العسكرية ووحدات الجيش الأردني في الشوارع الرئيسية.

ومن المتوقع انتشار مئات الآلاف من المواطنين على طول خط سير موكب الزفاف للمشاهدة وتقديم التحية، في أجواء من البهجة تعم البلاد.