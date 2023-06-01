كل ما تريد معرفته عن الزفاف الملكي لولي عهد الأردن.. احتفالات بالموكب الأحمر

الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، أصبح حديث العالم، حيث تتجه الأنظار نحوه بعد قليل، وأفاد تقرير نشر بوكالة الأنباء الأردنية، عن تطوير بالمجتمع الأردني لطقوس ومراسم الزفاف الملكية، وإحياء بعض التقاليد التراثية والقديمة، ومنها إقامة الملكة رانيا حفل حنة العروس الذي يعود تاريخه إلي ألف عام ويسمى بالأردني «الخضاب»، لذلك يبحث الكثيرون عن كل ما تريد معرفته عن الزفاف الملكي لولي عهد الأردن.

كل ما تريد معرفته عن الزفاف الملكي لولي عهد الأردن

وفيما يلي، تستعرض «الوطن» في التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، وفق التقرير الذي نشر بوكالة الأنباء الأردنية «بترا»، في السطور التالية:

وقال الكاتب والباحث في التراث الأردني الشعبي محمود الزيودي، إن حفل الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، يشهد العديد من الطقوس التقليدية، منها دفع العريس المهر من الأغنام أو الخيل أو الأرض: «نادرًا ما يكون المهر نقود»، ولا يتم عقد القران إلا بعد طلب من الجاهة «كبير أسرة العريس» من أسرة العروسة الموافقة على الزواج.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية، فبعد أن يعلن والد العروس موافقته على العريس، يبدأ سكب القهوة، وتنطلق زغاريد النساء اللاتي يستقبلن العريس، وتبدأ وليمة العشاء للجميع، وعند خروج العروس من بيت أهلها يقدم أهل العريس العباءة أو ثمنها إلى خال العروس التي كانت تسمى (عباءة الخال).

مراسم الزفاف الملكي لولي عهد الأردن

أما عن مراسم الزفاف الملكي لولي عهد الأردن، والتي تتم اليوم، فتبدأ بالذهاب إلى قصر الزهران، حيث يجتمع الأسرتان في شرفة القصر، ويقوم أحد أمراء العائلة الملكة باصطحاب العروس إلى مكان عقد القران، وبعد انتهاء عقد القران سينتقل الزوجان فيما يُعرف بالموكب الأحمر، حي يسيران في شوارع عمان يتخللها عدة احتفالات شعبية وفنية، ويكون نهاية الموكب بقصر الحسينية.

وفي قصر الحسينية يستقبل الملك عبدالله الثاني «والد العريس» الضيوف، ويدعوهم لمأدبة عشاء مخصصة بهذه المناسبة، يتخللها فقرات غنائية وفنية مختلفة.