باحث شرعي لـ قناة الناس: الغضب يدفع الإنسان للخطر ويهدد حياة الآخرين

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الغضب قد يدفع بالإنسان إلى أمور خطيرة، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، سواء بالإيذاء النفسي أو الجسدي أو إزهاق الروح، مؤكدا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغضب.

تحول الأمر إلى مشاجرة أو اعتداء

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «ممكن موقف بسيط بين اثنين ويحدث غضب وانفعال، ويتحول الأمر إلى مشاجرة أو اعتداء أو قتل أحدهما».

برامج دينية وشبابية وثقافية على قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.