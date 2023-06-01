«الأرصاد» تكشف لـ قناة الناس سبب اضطراب الرؤية الأفقية على الطرق اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فترات الليل ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على مدار اليومين المقبلين، بشكل أكبر من المعتاد، لافتة إلى أن سرعة الرياح اليوم، تجاوزت الـ45 كيلومترا في الساعة، مع إثارة الرمال والأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.

انتشار سحب رعدية أدى لزيادة حجم الرمال المثارة

وأوضحت «غانم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «البيت» المذاع على قناة الناس، أن انتشار السحب الرعدية مع الرياح الهابطة أدى إلى زيادة حجم الرمال المثارة، وهو ما تسبب في انخفاض الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تستمر غدا الجمعة، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

برامج للمرأة والطفل على قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.