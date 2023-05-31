عالم أزهري يشرح عبر قناة الناس أحكام الهمس في سورة الانشقاق (فيديو)

قال الشيخ أحمد تميم المراغي، أحد علماء الأزهر، إن سورة الانشقاق بدأت بآيات تتحدث عن أهوال يوم القيامة، موضحا أن أكثر أحكام القراءة التي جاءت في هذه الآيات تتعلق بأحكام الهمس.

وذكر أن حروف الهمس 10 أحرف، جمعها العالم الجليل المتخصص في علوم القرآن ابن الجزري في قوله «فحثه شخص سكت».

الهمس صوت يخرج من الحرف الساكن

وأضاف «المراغي»، خلال لقاء ببرنامج «مع التلاوة»، المذاع على قناة الناس، أنه إذا أتيت بالهمس وكانت أمامك شمعة مضيئة فإذا تحرك ضوء الشمعة إذن أنت جئت بالهمس، فالهمس صوت يخرج من الحرف الساكن.

ولفت إلى أن الهمس صوت يخرج مع الحرف الساكن، ويسمعه القريب دون البعيد، وأغلب الناس في التكبير لا ينطقون بالكاف أو بالهمس في حروف الكاف، ففي حرف الكاف همس.

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.