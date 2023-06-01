باحث شرعي لـ قناة الناس: الجنة أجر تملك النفس عند الغضب والتسامح

قال الدكتور أيمن الحجار الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن غياب التسامح عن تصرفاتنا اليومية أمر صعب وله عواقب كثيرة، ولا بد أن يتعلم الإنسان أن القوى هو من يسامح، مضيفًا: «يجب أن يسامح الإنسان وهو ده اللي علمنا إياه سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم»، مستشهدا بالحديث النبوي: فقد جاء من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: ليس الشديد بالصُّرَعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.

الجنة أجر تملك النفس عند الغضب والتسامح والعفو

وتابع الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم: «لما تملك نفسك عن الغضب وتسامح وتعفو سيكون لك جزاء وأجر كبير من عند الله وهو الجنة، وفي علاج للغضب هو وقف السباب والشتائم، ووقف القلب عن الحقد والحسد، وعدم الاعتداء».

برامج دينية وشبابية وثقافية

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.