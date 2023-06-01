11 معلومة عن إمام الحضرة الهاشمية.. عقد قران ولي العهد الأردني

لفت النظر بفصاحته أثناء عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، وزوجته الأميرة رجوة الحسين، ففي الزي الإسلامي المعهود طلب من والد الأميرة رجوة، والأمير الشاب، ترديد صيغة الزواج المعروفة خلفه بفصاحة ولغة عربية سليمة.

وما إن انتهى حتى نهض الشيخ الدكتور محمد أحمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني، مقدماً للملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، أوراق العقد ليوقع عليها، قبل أن يحمل الأوراق إلى الشهود الذين وقعوا أيضاً على عقد قران ولي العهد الأردني.

تستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز المعلومات عن الدكتور أحمد الخلايلة، إمام الحضرة الهاشمية، وفقا لما ذكر بالموقع الرسمي لوزارة الأوقاف الأردنية.

أبرز المعلومات عن الخلايلة

- ولد بالزرقاء في الأردن عام 1967.

- دكتوراه أصول الفقه عام 2009م، من جامعة العلوم الإسلامية العالمية بتقدير ممتاز.

- يشغل منصب وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية منذ 2019.

- عمل مفتيا عاما للمملكة الأردنية الهاشمية من 2017 حتى 2019.

- حاصل على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز من الدرجة الثانية، وجاء في حيثيات الجائزة أنه حصل عليها للجهود المخلصة والعطاء المتميز في الإفتاء والعمل على إبراز صورة الإسلام المشرقة وقيمة الإنسانية النبيلة، ولعمله على ترسيخ مفاهيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.

- رئيس لجنة المصحف الشريف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

- عضو لجنة إعمار المسجد الأقصى الشريف.

- رئيس لجنة المصحف الشريف في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

- رئيس مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني 2017 - 2019.

- درّس في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية لمواد الفقه وأصوله لمدة عامين، وعمل محاضرا غير متفرغ في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لمواد الفقه وأصوله.

- خدم في القوات المسلحة الأردنية بمديرية الإفتاء، لمدة واحد وعشرين عاما.

بداية الاحتفال بقصر الزهران

وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، بحضور الملك عبدالله الثاني، بشرفة قصر الزهران، وبحضور الشيخ أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية، وحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.

وارتدى ولي العهد الزي العسكري، فيما ارتدت زوجته فستانا بسيطا، وخرج الموكب الأحمر بعد انتهاء مراسم عقد القران إلى قصر الحسينية، وذلك في احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.