حالة الطقس في الدول العربية بعد العاصفة الترابية بمصر

هبت رياح شديدة على القاهرة والعديد من المناطق في مصر، اليوم الخميس، وسط موجة من الطقس المتقلب تمر بالمنطقة العربية، بدأت بتساقط الثلوج في المملكة الأردنية، قبل أيام من زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع هطول أمطار شديدة في السعودية، رغم ارتفاع درجات الحرارة بالمملكة.

كرات ثلج تهشم زجاج السيارات في الأردن

وسقط الثلج في الأردن الاثنين الماضي، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مع تهشيم زجاج ونوافذ السيارات، التي هبطت عليها كرات ثلج وسط تحذيرات للأشخاص في البلاد من هذه الظروف الصعبة، مع إعلان وفاة شخص بسبب الطقس السيء.

رياح شديدة وأمطار خفيفة في مصر

أما في مصر، فقد شهدت عاصفة شديدة مثيرة للرمال والأتربة، في القاهرة وعدة مناطق أخرى بمختلف المحافظات، اليوم الخميس، وساعد هطول الأمطار على تحسن الجو نسبياً، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد، بسبب تقلبات الطقس، لمن يعانون من الأمراض التنفسية بالتزام المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

أمطار ودرجات حرارة في السعودية

وفي السعودية، شهدت المملكة سقوط أمطار مطلع الأسبوع، في مختلف المناطق، عدا المنطقة الشرقية، التي سجلت ارتفاعا في درجات الحرارة.

رياح وارتفاع درجات حرارة في العراق

كما أشارت وكالة «شفق نيوز» إلى أن العراق تشهد مرور رياح «البوارح» اليوم الخميس، ومستمرة حتى الساعات المقبلة، وتبدأ بعدها درجات الحرارة في الارتفاع طوال شهر يونيو ويوليو.

وأضافا أن فرص تساقط الأمطار بدأت تتلاشى مع بداية يونيو، إلا من خلال قطرات عشوائية، على أن يبدأ الصيف رسمياُ في العراق في 20 يونيو.