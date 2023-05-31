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«حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان».. القناة الوثائقية تبدأ بث سلسلة «30 يونيو» غدًا

كتب:

هبة أمين
01:24 م | الأربعاء 31 مايو 2023
القناة الوثائقية

القناة الوثائقية

 تبدأ القناة الوثائقية، بث ومضات وثائقية باسم «حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان» تُعرض على مدار اليوم، بدءًا من غد الخميس الأول من شهر يونيو المقبل، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لاندلاع ثورة المصريين ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

ثورة 30 يونيو على القناة الوثائقية

ومن المقرر أن تستمر القناة الوثائقية في عرضها حتى الثالث من شهر يوليو 2023؛ تذكيرًا- لا سيّما للأجيال الجديدة- بما دار في تلك الحقبة، وذلك حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.

وتأتي سلسلة وثائقيات ثورة 30 يونيو اليومية على شاشة «الوثائقية»، إلى جوار عدد من الأفلام الوثائقية التي تنتجها القناة حاليًا لعرضها مع نهاية الشهر.

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بقلم هبة أمين