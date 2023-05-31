أحمد موسى لجمهور الأهلي: شجعوا بروح رياضية أمام الوداد

كشف الإعلامي أحمد موسى، موقف زيادة أعداد جماهير الأهلي في المباراة المقبلة أمام الوداد المغربي، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أنه جرى التوافق بين وزيري الرياضة والداخلية على ما طلبه الأهلي بزيادة الأعداد، وفق خطاب رسمي من وزارة الداخلية.

أعداد الجمهور تزيد على 20 ألفا

ولفت أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن أعداد الجمهور ستزيد على 20 ألفا، لكن الرقم المحدد سيتم إعلانه قريبا، منوها بأن شكر تذكرتي ستبدأ طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر المباراة.

ووجّه الإعلامي أحمد موسى الشكر لوزير الداخلية على موافقته لزيادة أعداد جمهور الأهلي؛ لأنها زيادة تليق بمباراة النهائي الأفريقي.

وطالب موسى، جمهور الأهلي بضرورة التشجيع بمنتهى الروح الرياضية المعتادة، الأحد المقبل: «متسمحوش لأي حد يخرج عن إطار الروح الرياضية لأن الأهلي يمثل مصر، عاوزين الجمهور يرجع، والدوري العام المقبل 2024 تمتلئ الملاعب على آخرها، مينفعش نكون أقل من أي دولة، وهذه المباراة ستراها بلدان العالم كافة، ولا بد من العودة والوُجود العظيم لجمهور الأهلي».

واستكمل أحمد موسى: «بتحب الأهلي متخرجش عن الروح الرياضية ولازم الروح الجميلة تخرج أمام العالم كله، وتكون دي رسالتكم للجميع، شجع زي ما أنت عاوز لأنك رقم 1، وإن شاء الله نسجل هدفين هنا في القاهرة ويكون الفوز حليفنا».