في أول أيام يونيو.. ارتفاع أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الخميس، أول أيام شهر يونيو الحالي، إذ اقترب سعر الأوقية من 2000 دولار، وسجلت أسعار العقود الآجلة في البورصات العالمية ارتفاعا بنسبة 0.5% وذلك بـ1992 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.6% إلى 1974 دولارًا.

تأثير أسعار النفط

وجاءت ارتفاعات أسعار الذهب مدعومة بالعديد من الأسباب، ومنها هبوط مؤشر الدولار بنسبة 0.46% إلى 103.760 نقطة، واستقرار خام برنت عند 72.60 دولار للبرميل.

تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية

كما أن مؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد تباينًا واضحًا، وذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون سقف الديون في خطوة حاسمة، لتجنب التخلف الولايات المتحدة عن السداد، حيث أصبحت الكلمة الآن لمجلس الشيوخ.

وتشهد المؤشرات خلال هذه اللحظات تقلبات حادة صعودًا وهبوطًا، إذ لم تستقر على وجهة محددة حتى الآن، حيث ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.2%، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.21%، فيما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة، أو 0.15٪.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم شركة «لوسيد موتورز» بقوة بعد لحظات قليلة من افتتاح جلسة، اليوم الخميس، حيث يهبط الآن بنسبة 15% مسجلاً 6.59 دولار.

وتأتي ارتفاعات الذهب بعد أن اختتم تداولات شهر مايو على انخفاض بعد تقلبات حادة شهدتها أسواق الذهب، في ظل تطورات أزمة سقف الدين الأمريكي، وتغير توقعات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي مما سمح للدولار بتسجيل ارتفاع على المستوى الشهري ليجبر الذهب على الهبوط.