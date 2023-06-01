أسعار الذهب تواصل تراجعها.. عيار 21 يخسر 10 جنيهات

تواصل أسعار الذهب تراجعها، خلال تعاملات اليوم الخميس 1-6-2023 في محال الصاغة، حيث تراجع جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بنحو 10 جنيهات حتى الآن مقارنة بتعاملات أمس.

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أسعار الذهب في مصر اليوم 1-6-2023 بمحال الصاغة، وفقًا لشعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24 وعيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2663 جنيهًا، للشراء دون مصنعية، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2330 جنيهًا للشراء دون مصنعية، مقارنة بـ2340 جنيهًا في تعاملات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجل في الوقت الحالي 1997 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1553 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1331 جنيهًا، فيما جاء سعر جنيه الذهب اليوم بـ18 ألفًا و640 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.