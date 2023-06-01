تراجع سعر الذهب اليوم 1-6-2023 في الصاغة.. كم يبلغ عيار 21؟

تراجع سعر الذهب اليوم 1-6-2023 في الصاغة، في بداية التعاملات، بقيمة 5 جنيهات لعيار 21 الأكثر مبيعًا، و6 جنيهات لعيار 24 الأكثر نقاءً؛ ليصبح عيار 21 بـ2335 جنيهًا.

وبالنسبة لسعر الذهب اليوم 1-6-2023 في الصاغة، الذي شهد تراجعًا في بداية التعاملات، نرصد أسعار الأعيرة في السطور التالية حسب شعبة الذهب في الغرف التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2669 جنيهًا، للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ2335 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 بـ2001 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 بـ1557 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 12 بـ1334 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وجاء سعر جنيه الذهب اليوم بـ18 ألفًا و680 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، الأونصة فإنه وصل إلى 1962.2 دولار أمريكي.