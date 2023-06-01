ضحية العاصفة.. التصريح بدفن جثمان مهندسة بالعاشر من رمضان 

صرحت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بدفن مهندسة لقيت مصرعها بسبب عاصفة مصحوبة بالغبار والأتربة ضربت مدينة العاشر من رمضان عصر اليوم.

بلاغ بوفاة مهندسة بسبب العاصفة بالعاشر

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى الهلال بمدينة العاشر من رمضان رانيا مصطفى، مهندسة جثة هامدة اثر إصابتها بكسر في الجمجمة.

التحقيقات تكشف تفاصيل الوفاة

انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة أول العاشر من رمضان لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين أن المتوفية كانت تسير في شارع عام، تزامنا مع هبوب عاصفة قوية محملة بالأتربة والغبار، وبسبب سرعة الرياح، تعثرت أثناء سيرها وسقطت على الأرض، واصدم رأسها بسلم ما أدى لوفاتها متأثرة بإصابتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وصرحت بالدفن.