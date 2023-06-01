7 معلومات عن السيارة رينج روفر موديل 1984.. أقلت ولي العهد الأردني

في حفل مبهر بهيج، تحرك موكب الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، وعروسه الأميرة رجوة الحسين، من قصر زهران إلى قصر الحسينية، في العاصمة الأردنية عمان، على متن سيارة «رينج روفر» موديل 1984.

وأثارت السيارة البيضاء المزينة بالورود إعجاب من رأوها، وتساءلوا عنها، وإليكم أبرز المعلومات نقلا عن وسائل إعلام أردنية وشبكة CNN.

أبرز المعلومات عن السيارة

- «رينج روفر» موديل 1984.

- هي نفس السيارة التي تم تخصيصها للراحلة الملكة إليزابيث خلال زيارتها للأردن في الثمانينات.

- استخدم الملك الحسين، والملكة إليزابيث السيارة في زيارة للبترا ومواقع أخرى في جنوب الأردن، وأدخلت إلى متحف السيارات الملكية عام 2003.

- السيارة صنعت من قبل شركة صناعة السيارات البريطانية «وود آند بيكيت».

- السيارة ذات سقف مفتوح، وجرى تنجيد مقاعدها بالجلد الأبيض.

- السيارة بها أربعة مقاعد كهربائية فردية من طراز «ريكارو».

- أطلق على السيارة اسم «شير روفر»، وبها محرك أصلي V8 للسيارة يعمل بسعة 3.5 لتر مع «كاربوريتر» مزدوج.

بداية الاحتفال بقصر الزهران

وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، بحضور الملك عبدالله الثاني، بشرفة قصر الزهران، وبحضور الشيخ أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية، وهو الذي عقد قران الأمير، بحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس، وبعد أن تم عقد القران تحرك الموكب بالعروسين بسيارة «رينج روفر» موديل 1984.

وارتدى ولي العهد الزي العسكري، فيما ارتدت زوجته فستانا بسيطا، وخرج الموكب الأحمر بعد انتهاء مراسم عقد القران إلى قصر الحسينية، وذلك في احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.