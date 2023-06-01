إمام الحضرة الهاشمية يعقد قران ولي العهد الأردني.. «ما أعظم فرحة أبي الحسين»

عُقد اليوم الخميس حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والأميرة رجوة في قصر زهران، وقام إمام الحضرة الهاشمية، الدكتور أحمد الخلايلة، بعقد قران الأمير الحسين وعروسه الأميرة رجوة، أمام الحضور من الأسرتين ومن الضيوف.

كلمة الإمام الخلايلة في فرح ولي العهد الأردني

وقام الإمام الخلايلة بعقد مراسم الزواج، حيث بدأ بالحديث عن أهمية الزواج، وروح المودة والمحبة بين الزوجين، ثم قام بتوجيه التحية للملك عبد الله الثاني وكافة الحضور.

وتحدث عن حفل زفاف ولي العهد، وقال «فما أعطره وأبهجه من مساء وما أشبهه بالصباح لما فيه من ضياء، وما أعظم فرحة أبي الحسين، وما أسعد أميرنا ببر أمه وأبيه، وما أفرحه برضاهما بعد باريه».

وأضاف «وما أعلى كلمة الأردن اليوم وأجلاها وما أوضحها على جبين الأمير الحسين وأحلاها، وما أجلها في بيوت الأردنيين وأسماها، وما أشرفها في قلوب الهاشميين وأغلاها».

مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني

وبعد انتهاء عقد القران، توجه العروسان إلى قصر الحسينية في الموكب الأحمر، على متن سيارة رينج روفر، لونها أبيض مزين بالعلم الخاص بولي عهد الأردن والورود البيضاء.

وقد شهد حفل القران الذي عقد في قصر زهران، عدد كبير من الشخصيات رفيعة المستوى من أكثر من 70 دولة.