«نفرح بالحسين».. رواد السوشيال يحتفلون بزفاف ولي العهد الأردني

شارك الشعب الأردني والعربي بوجه عام فرحة العائلة الملكية في المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة حفل زفاف ولي العهد، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، والأميرة رجوة الحسين، من خلال تصدر مجموعة من الوسوم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها «نفرح بالحسين، والزفاف الملكي، ونفرح بالأمير الحسين».

تصدر هاشتاج «نفرح بالحسين»

وعبر موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر» تصدر هاشتاج نفرح بالحسين، والذي تبعه تهانئ بالتبريكات من الشعب الأردني والعربي، لولي العهد الأردن والأميرة الرجوة بمناسبة عقد القران الذي تم اليوم الخميس بحضور قادة ورؤساء دول العالم برعاية ملكية سامية.

وتضمن الهاشتاج مجموعة من الصور والفيديوهات للأمير الحسين ابن عبدالله الثاني، من مأدبة العشاء التي أقامها الملك عبد الله الثاني في مضارب بني هاشم بالديوان الملكي الهاشمي أمس الأربعاء لضيوفه من مناطق المملكة، إلى جانب حمام العريس الذي أقامه الأمير عمر بن فيصل للأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بمشاركة عدد من أقارب ورفاق سموه في القوات المسلحة.

وفضلا عن هاشتاج نفرح بالحسين، فقد تصدر وسم CelebratingAlHussein قائمة الأكثر تداولا في تويتر أيضا، والذي هنأ سفراء الدول الأجنبية المعتمدون لدى المملكة، والمنظمات الدولية والمؤسسات العاملة في الأردن من خلال هذا الوسم الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله بزفاف سمو ولي العهد.

فرح الحسين يتصدر فيسبوك

وكان لمنصة فيسبوك نصيبها من التهاني، حيث تم إدراج آلاف الصور والفيديوهات التي تتعلق بمناسبة حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إذ عبر المستخدمون من صحفيين وناشطين وكتاب ومواطنين عن سعادتهم وابتهاجهم بالحفل الملكي، لافتين إلى أن زفاف ولي العهد هو عرس وطني للمملكة.