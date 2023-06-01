7 مشاهد مؤثرة من زفاف ولي العهد الأردني (صور وفيديو)

ضم حفل زفاف ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، اليوم الخميس الأول من يونيو، والأميرة رجوة الحسين، في العاصمة عمان عدة مشاهد إنسانية مؤثرة، وأخرى لا تنسى، في ظل فرح ولي العهد الأردني الذي يحتفل به كل أطياف الشعب الأردني، المكون من 11 مليون نسمة.

وصول الأميرة إلى قصر عقد القران

بدأت المشاهد السعيدة في حفل زفاف ولي العهد الأردني عند وصول الأميرة رجوة وزوجها إلى قصر زهران في العاصمة الأردنية عمّان، من أجل كتب الكتاب في عصر اليوم بتوقيت الأردن، وطلت الأميرة بفستان زفاف كلاسيكي أبيض أنيق، بينما كان ولي العهد ينتظرها في شرفة القصر.

العريس يرتدي البدلة العسكرية

ظهر العريس ولي العهد الأردني مرتدياً بدلة عسكرية، على نفس طراز البدلة التي ارتداها والده وجده من قبل، مع الإشارة إلى أن ولي العهد يحمل رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية «الجيش العربي»، منذ عام 2021.

الملك وزوجته ودموع الفرح

بدا الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، وزوجته الملكة رانيا العبدالله متأثرين أثناء عقد قران ابنهما الأكبر الأمير حسين، ولم يستطيعا إخفاء دموعهما.

قادة العالم يقدمون التهاني والمباركات

حرص قادة العالم الحاضرين في حفل زفاف ولي العهد الأردني، بصحبة زوجاتهم، على تقديم التهنئة والتبريكات لولي العهد وزوجته عقب عقد القران مباشرةً، وسط أجواء من الفرحة والسعادة.

سيارة العروسين نجمة الأردن الشهيرة وسط العلم

في مشهد راقٍ واحتفال مميز، اصطف رجال الحرس أمام سيارة العروسين البيضاء، ليمثل الرجال ألوان علم الأردن الثلاثة الأبيض والأخضر والأسود، وبعدهم وقفت سيارات الموكب الأحمر، مع توسط ذلك سيارة العروسين البيضاء، التي رسمت شكل النجمة في العلم الأردني.

حب جارف ومحاولة الاقتراب من السيارة

حاول بعض الأشخاص الاقتراب من سيارة ولي العهد الأردني، مع اقتراب سيارة الموكب دخول قصر الحسينية، وسط تدخل الحرس الذي احتوى الموقف متفهماً الحب الجارف لولي العهد الأردني، الذي يحتفل بزفافه وأردوا مشاركته هذه اللحظات السعيدة.

موكب مهيب واحتفالات في كل محافظات الأردن

نقلت قناة «المملكة» بشكل حصري مراسم حفل الزفاف والتي ضمت موكباً مهيباً يعرف بالموكب الأحمر الذي شمل سيارات لاند روفر ودراجات نارية وخيل، وظهرت الاحتفال في 12 محافظة أردنية وهي إجمالي عدد المحافظات في البلاد وهي (عمّان وإربد والبلقاء وجرش والزرقاء والطفيلة وعجلون والعقبة والكرك ومادبا ومعان والمفرق).