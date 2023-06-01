«القومي للبحوث الفلكية» يكشف عن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الأضحى 2023 في مصر، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحا أن يوم 28 يونيو الجاري، سيكون أول أيام عيد الأضحى فلكيًا، على أن يكون موعد وقفة عرفات 2023، يوم 27 يونيو الجاري.

موعد عيد الأضحى 2023 في مصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، ـن الرأي النهائي لموعد عيد الأضحى 2023 في مصر، يرجع لدار الإفتاء المصرية، بعد التنسيق مع المملكة العربية السعودية، لارتباط موعد العيد بنسك الحج الأعظم، لافتا إلى أن ما يجري إعلانه يكون وفقا للحسابات الفلكية التي يجري حسابها من قبل أساتذة المعهد.

رؤية هلال شهر ذي الحجة 2023

وتابع بأن هلال شهر ذي الحجة 2023، يجري استطلاعه يوم 29 من شهر ذي القعدة الجاري، منوها إلى أن رؤية الهلال في أماكن الاستطلاع تتم بالتنسيق بين علماء المعهد والإفتاء وهيئة المساحة المصرية، بتوافر عدد من الاشتراطات لاستطلاع رؤية الهلال، أبرزها الابتعاد عن الإضاءة وأماكن العمران والمصانع ومصافي البترول، ويكون بعد غروب شمس يوم 29 ذي القعدة، وفي اتجاه الغرب.