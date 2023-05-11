وزير الطيران يبحث مع «الهند» فرص الاستثمار في تطوير المطارات

التقى الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، اليوم، السفير أجيت جوبتيه سفير دولة الهند بالقاهرة، ووفد من شركة GMR الهندية المتخصصة في مجال تطوير المطارات ومشروعات البنية التحتية بالهند، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية في مجال تطوير المطارات لدعم المشروعات التنموية القائمة على أهداف التنمية الشاملة، إذ يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الدولة على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص وتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة في جميع المجالات خاصة الطيران المدني.

وزير الطيران يلتقي السفير الهندي

حضر اللقاء Rajesh Kumar الرئيس التنفيذي للشركة الهندية، ووفد من السفارة الهندية وعدد من مسؤولي شركة GMR ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الطيران المدني بالسفير الهندي والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والتجارية بين الجانبين، مشيرا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الجانب الهندي في مجال تقديم الاستشارات المتعلقة بالمطارات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال اللقاء، استعرض الجانبان تشجيع الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى المدن المصرية خاصة وأنه من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران بتشغيل خط جديد إلى مدينة نيودلهي بالهند بواقع 4 رحلات أسبوعيا اعتبارا من شهر يوليو القادم، بجانب رحلاتها المنتظمة الى مدينة مومباي.

ومن جانبه، أعرب السفير الهندي عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدا أن مصر تعتبر أحد أهم شركاء التنمية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى تزايد الحركة السياحة بين البلدين، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الهندية في مصر تمثل أهم مجالات التعاون بفضل سياسات الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الاستثمارية.

ومن جانبه، قال Rajesh Kumar رئيس الشركة الهندية، إن مجموعة GMR تهتم بالتعاون والاستثمار في العديد من المجالات بقطاع الطيران المدني على مستوى العالم؛ منها مجالات الطاقة ومدن المطارات والبنية التحتية، وقامت بتطوير العديد من المطارات العالمية في الهند وتركيا والفلبين وإندونيسيا واليونان وغيرها.

فتح مزيد من آفاق التعاون

وأشاد بما لمسه من أعمال تطوير داخل قطاع الطيران المدني المصرى خلال الفترة الماضية، وعن تطلعه لفتح مزيد من آفاق التعاون؛ إذ يعد هذا القطاع رافدا خصبا للاستثمار لما يمتلكه من إمكانات ستساعد على إنجاح هذا التعاون.