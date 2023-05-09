وزير الطيران يتفقد مشروع تطوير مطار سفنكس الدولي خلال ساعات

يجري الفريق عباس حلمي، وزير الطيران المدني، خلال ساعات، جولة تفقدية بمشروع تطوير مطار سفنكس الدولي غرب القاهرة، قبل الإعلان الرسمي عن افتتاحه.

توسعة مبنى الركاب إلى 24 ألف متر مسطح بدلا 3600 متر

وعلمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الطيران المدني، أن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل تقرير كامل عن كافة أعمال التطوير، وتضمنت أعمال التطوير بمطار سفنكس الدولي، توسعة مبنى الركاب، لتصل المساحة الإجمالية للمبنى إلى 24 ألف متر مسطح بدلا 3600 متر فقط، وزيادة الطاقة الإستيعابية للمطار إلى 900 راكب في الساعة بدلاً من 300 راكب في الساعة الواحدة، ولتصل الطاقه الإستيعابية السنوية للركاب إلى نحو مليون ومائتي ألف راكب سنويا، من مختلف دول العالم.

وشملت أعمال مشروع توسعة المطار، الذي دشنه وافتتحه الفريق يونس المصري، وزير الطيران الأسبق، بحضور وفد إعلامي ضم محرري الطيران المدني، وقيادات الوزارة، تزويد المطار بمحطة كهرباء جديدة بطاقة 7.5 ميجاوات، وإضافة 6 مصاعد، و8 سلالم متحركة، للتيسير على الركاب والمسافرين و إضافة 4 كباري لتحميل الركاب تخدم 4 طائرات، وتزويده بـ20 كاونترا للجوازات، و 26 كاونتر بهدف إنهاء إجراءات السفر، بسهولة ويسر لجميع رواد المطار، وهذا بخلاف زيادة أعداد السيور إلى 3 سيور لنقل الحقائب، مع زيادة عدد أجهزة فحص الحقائب بأشعة الـ X-Ray لتصبح 13 جهازاً، إلى جانب زيادة الطاقة الاستعابية لمهبط الطائرات ليتسع لـ 8 طائرات بطرازات مختلفة، وغرفة تحكم أكبر لكاميرات المراقبة، وزيادة مساحة مقاعد الركاب ومنطقة الكافتيريا، لإستيعاب الزيادة الركابية المتوقعة.

ووقعت الشركة المصرية للمطارات والملاحة الجوية، بقيادة المهندس محمد سعيد محروس، إتفاقية لتشغيل منطقة الخدمات بمطار أسفنكس الدولى، لإشغال المساحات المخصصة لتقديم خدمات الأغذية والمشروبات بالمطار، في إطار رفع مستوى الخدمات المقدمة للراكب وإستعدادا لإستقبال ضيوف مصر من مختلف دول العالم.

تصميم مطار سفنكس الدولي يمزج بين التراث الفرعونى والتصميم العصري

يذكر أن الشركة المنفذة لمشروع التطوير، نجحت خلال التطوير، في المزح بين الشكل المعمارى والإنشائى لتصميم المطار والذى يمزج بين التراث الفرعونى العريق والتصميم العصري الحديث بما يليق بمكانة مصر الحضارية، ويحظي الركاب من خلاله بمتعة المشاهدة، فيما يستهدف المطار الجديد، تقديم خدماته لرواد محافظات الوجة القبلي والبحري، وسكان غرب القاهرة بمحافظات « الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا والمنوفية» ومدن السادات وأكتوبر والشيخ زايد» والربط بين المناطق السياحية والأثرية لقرب المطار من المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة بما يسهم فى تنشيط سياحة اليوم الواحد وتخفيف التكدس عن مطار القاهرة الدولي، والذي يبعد عن المنطقة الأثرية بنحو 50 كيلو.

ويعد مطار سفنكس الدولي، واحدا من أهم المطارات التى أهداها الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع الطيران المدنى، نظرا لقربه من المنطقة الأثرية بالأهرامات وقربه من المتحف المصري الكبير، وتماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة المصرية للتنمية الإقتصادية وزيادة فرص العمل.