ضبط 7 أطنان طيور مجهولة المصدر ببلطيم

كشف الدكتور شعبان مغنم، مدير الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، أن الحملات البيطرية المنتشرة في شتي ربوع مدن ومراكز المحافظة، قد تمكنت من ضبط 7 طن من البط «المذبوح»، داخل أحدي الثلاجات بمدينة بلطيم، مجهول المصدر، حيث جرى التحفظ على الكمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

حملات مستمرة لضبط مخالفات اللحوم والدواجن

وأوضح «مغنم»، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن الحملات البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري، في محافظة كفر الشيخ، تجوب القري والمدن، للتفتيش على محلات الجزارة، والدواجن، لضبط غير مطابق للاستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، بما يهدف لحماية المستهلك من تناول لحوم غير آمنة.

حملات مكثفة علي الأسواق

وأشار إلى أن الحملات البيطرية في كفر الشيخ، تجوب الأسواق الحرة المتواجدة بجميع مراكز المدن، بهدف ضبط الأسماك المملحة، وفحص الطيور الداجنة التي تباع بالأسواق، لافتاً إلى أن الهدف من تلك الحملات هو حماية المواطنين من حالات الغش التجاري.