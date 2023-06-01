الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: 30 يونيو كانت مطلبا وطنيا لإنقاذ البلاد

قال محمد سامي الرئيس الشرفي لحزب الكرامة، إن ثورة 30 يونيو كانت مطلبًا وطنيًا في غاية الضرورة، لتخليص البلاد من بطش تنظيم الإخوان الذي اتخذ الدين شعارًا للاستحواذ على السلطة، وتنفيذ مخططات شيطانية مدعومة من الخارج على أرض البلاد.

حزب الكرامة: التنظيم ارتكب أخطاءً كارثية

وأوضح «سامي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تنظيم الإخوان ارتكب أخطاءً كارثية طيلة عام حكمه الأسود على البلاد، وكان أولها محاولة الأخونة لكافة لمؤسسات الدولة، من خلال تعيين أعضاء التنظيم على تبة المؤسسات الحكومية، لتكون خاضعة لسيطرته، ويفعلون ما يحلو لهم من مؤامرات، وذلك دون النظر لمؤهلاتهم القيادية أو خبراتهم، وضرب مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز عرض الحائط، والذي كان يعد أولى مطالب ثورة 25 يناير.

ثورة 30 يونيو

وتابع الرئيس الشرفي لحزب الكرامة: الخطأ الثاني هو ازدواجية الحكم، فلم تكن مصر تدار بواسطة قرار رئاسي وجمهوري على الإطلاق، بل إن القوى المهينة والمسيطرة على إصدار أي قرارات، لاسيما القرارات العلوية التي تتمثل في تولي الشخصيات مناصب بالدولة، تصدر من خلال مكتب الإرشاد الذي يقوم على إدارته مرشد الإخوان، وأعضاء المكتب، وهؤلاء لهم اليد العليا على مؤسسة الرئاسة، وصناع القرار الأساسيين كان دورهم يقتصر على التنفيذ فقط.