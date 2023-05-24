حالات فصل الموظف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. بينها الاعتداء على مديرك

أحدثت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة بشأن مشروع قانون العمل الجديد حراكًا كبيرا، إذ وجه خلال احتفالية عيد العمال التي أقيمت مطلع الشهر الجاري، المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، بدراسة شاملة للمشروع المعروض على مجلس النواب، بهدف التوافق على صيغة محددة من شأنها دعم وتقوية العلاقة بين الطرفين.

مشروع قانون العمل الجديد

وحدد مشروع القانون المعروض على مجلس النواب عدة حالات يفصل فيها الموظف من عمله، ويستعرضها «الوطن» خلال التقرير التالي، وفقا لما أكدته النائبة سولاف درويش عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب.

- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.

- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

انتحال العامل لشخصية غير صحيحة

- انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

- ثبوت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لـ صاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 يومًا من وقت علمه بوقوعه.

- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.

- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.

- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.