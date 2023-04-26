ريهام حجاج: أتقاسم نجاحي في مسلسل «جميلة» مع فريق العمل

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها بنجاح مسلسل «جميلة»، الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك، قائلة: «مبسوطة وفرحانة، والنجاح بتقاسمه مع كل فريق العمل على رأسهم جمال العدل، واللي يعتبر منتج فنان، مش منتج ممول، وده فارق كبير».

أحداث مشوقة في الإطار العائلي

وأضافت ريهام حجاج، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مسلسل «جميلة» شهد أحداث مشوقة في إطار الأسرة والعائلة، وهذا ليس سهلا.

وتابعت: «رأي جمال العدل مهم بالنسبة لي، ورؤيته الفنية مهمة لأنه صانع نجاحات ونجوم، وهو من أهم الناس في الشغلانة دي، ووجهة نظره من أهم وجهات النظر اللي لازم أخذها في الاعتبار وبسمع كلامه لأن رؤيته صائبة».

أبطال مسلسل جميلة

يُذكر أنّ مسلسل جميلة يشارك به عدد كبير من الفنانين، من بينهم سوسن بدر، عبير صبري، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، والمسلسل من نوعية الأعمال الفنية الاجتماعية التي تناقش مشاكل الميراث.