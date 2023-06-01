وظائف القوى العاملة 2023 في المحافظات.. راتب يصل لـ4 آلاف جنيه وامتيازات أخرى

أعلنت مديريات القوى العاملة بالمحافظات عبر نشرة التوظيف النصف شهرية الصادرة عنها تلقيها طلبات من 49 شركة قطاع خاص في 12 محافظة لشغل 3687 وظيفة خالية، وتوفر وظائف القوي العاملة 2023 في المحافظات امتيازات منها تأمين صحي واجتماعي، لمن تنطبق عليهم شروط التقديم، من الشباب من الجنسين فضلا عن بدل انتقال وسكن للمغتربين.

وظائف القوي العاملة 2023 في المحافظات

وتستهدف وظائف القوى العاملة 2023 في المحافظات الشباب من الجنسين المؤهلات العليا والمؤهلات المتوسطة الخبرة وبدون خبرة ويمكن التقديم إليها عبر مديريات القوى العاملة التابع لها فرصة العمل.

خريطة وظائف القوى العاملة 2023

تنشر «الوطن» عدة فرص من وظائف القوى العاملة 2023 في المحافظات للشباب من الجنسين براتب يبدأ من 3000 جنيه وهي،

_شركة تنمية المشروعات بأسيوط تطلب شباب من الجنسين، مؤهلات عليا مسئولين تمويل براتب يبدأ من 3 آلاف جنيه بالإضافة للحوافز، سن يبدأ من 30 عاما بخبرة وبدون مع تأمين اجتماعي وصحي.

_شركة لامارا بمدينة نصر تطلب 100 عامل ورؤساء ورديات وفرق تدريب مؤهلات متوسطة وعليا خبرة وبدون مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وسكن للمغتربين وبدل انتقال للمحافظات برواتب تبدأ من 3800 جنيه.

_شركة سأل: تطلب 500 عمال مخازن وعمال إنتاج المؤهلات متوسطة سن من 20 حتى 38 عاما بخبرة وبدون براتب يبدأ من 4 آلاف جنيه مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي وبدل انتقال.

_شركة ماك بالشرقية تطلب 50 عاملا براتب يبدأ من 3500 جنيه، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي وبدل انتقال، من وإلى الشرقية والقاهرة وشبرا الخيمة للمؤهلات المتوسطة.