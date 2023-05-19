وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة.. راتب يبدأ من 4800 جنيه

أعلنت مديريات القوى العاملة، وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة، للشباب من الجنسين، بخبرة وبدون، وبمؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة وبدون مؤهل أيضًا ببعض الوظائف، عبر نشرتها الشهرية للتوظيف.

تتبع وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة، القطاع الخاص بالتعاون مع مديريات الوزارة، التي تكون حلقة الوصل بين الشباب طالبي العمل والشركات والمؤسسات طالبي العاملين، ويجري تسليم طلبات التوظيف والقبول من المديريات، فضلًا عن تحرير العقود لضمان حق الطرفين.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة هي: «القاهرة، الجيزة، بورسعيد، أسيوط، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، السويس، القليوبية، الشرقية، دمياط، الدقهلية، المنيا، الوادي الجديد والبحر الأحمر»، بلغ عددها 3612 فرصة عمل، منها لذوي الهمم، وتلقت مديريات القوى العاملة، طلبات من 65 شركة قطاع خاص لتوفير عاملين برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريًا، فضلًا عن توفير تأمين صحي واجتماعي، وإقامة ومواصلات للمغتربين.

وتشمل وظائف وزارة القوى العاملة 2023 في 16 محافظة لشهر مايو، طلب توظيف صيادلة ومساعدي صيادلة ومهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، محاسبين، مندوبي مبيعات، سكرتارية، مشرفي جودة، أخصائي سلامة وصحة مهنية، مدير مطعم، مساعد مدير، عمال إنتاج، كيميائي، أفراد أمن، كول سنتر، مسؤولي ائتمان، مدرسين، مشرفي رياض أطفال، جميع التخصصات الفندقية، مهن التفصيل والخياطة، فنيين، عمال نظافة وسائقين.

وظائف خالية بالمحافظات

وتنشر «الوطن» عدة وظائف للشباب من الجنسين في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها، ومنها:

- كشف فندق رأس البر باللسان، حاجته لبعض الوظائف، منها: كاشير، مشرف ممرات، مضيف وجبات، بمؤهلات متوسطة، مع توفير تأمين صحي واجتماعي، للشباب من الجنسين حتى 35 عامًا.

- أعلنت شركة للخدمات حاجتها إلى 150 فرد أمن إداري بمؤهلات عليا ومتوسطة وفوق متوسطة، خبرة وبدون خبرة، من سن 25 عامًا حتى 55 عامًا، مع توفير تأمين اجتماعي وصحي.

- أعلنت شركة أمن حاجتها إلى 400 فرد أمن بمؤهلات فوق متوسطة ومتوسطة وعليا، من سن يبدأ من 21 عامًا حتى 45 عامًا، وراتب يبدأ من 4800 جنيه، مع توفير وجبات ومواصلات داخلية، وإقامة وبدل مواصلات للمغتربين.