5 أحداث مهمة في أول أيام يونيو.. منها زفاف ملكي وافتتاح فرع للأهلي

شهد اليوم الأول من شهر يونيو الذي انتظر المصريون قدومه رغبة منهم في انتهاء شهر مايو، عددا من الأحداث المهمة، والتي بدأت بتغيرات جوية صعبة، تسببت في صعوبة في الرؤية والتنفس وسقوط أمطار، وكذلك شهد عدد من الاحتفالات والقرارات المهمة.

وإليكم أبرز ما حدث بهذا اليوم:

تقلبات جوية

شهدت عدد من المحافظات، اليوم الخميس، تقلبات جوية مفاجئة وحالة من عدم الاستقرار، إذ هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على عدد من المحافظات، في ظل هبوب العواصف الترابية ونشاط ملحوظ في حالة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

فيما وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بعض التحذيرات للمواطنين عند الخروج في تلك الأحوال الجوية المتقبلة التي يغلب عليها نشاط رياح مثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، يصاحبها سقوط أمطار على عدد من المناطق.

زفاف ولي العهد الأردني

عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية على الأميرة رجوة الحسين، اليوم الخميس 1 يونيو، في حفل بهيج حضره عدد من الشخصيات الدولية المهمة وأولياء عهود الدول.

وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، بحضور الملك عبدالله الثاني، بشرفة قصر الزهران، وبحضور الشيخ أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية، وحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.

وارتدى ولي العهد الزي العسكري، فيما ارتدت زوجته فستانا بسيطا، وخرج الموكب الأحمر بعد انتهاء مراسم عقد القران إلى قصر الحسينية، وذلك في احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.

صدور قائمة بأنواع الكلاب المصرح باقتنائها

حظر القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

كلاب أجاز القانون ترخيصها

«كوكر إسبانيول - لابرادور - بوديل - بوميرينان - جاك روسيل - جريت دين أودينواه - وولف أبيض - الكلب المالطي - سام وايد - مالينو».

افتتاح فرع الأهلي الجديد

افتتح رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، محمود الخطيب، اليوم الخميس، فرع النادي بالتجمع الخامس والذي يعد آخر مقرات النادي، ووجه مجلس الإدارة الدعوة لعدد من الشخصيات السياسية والرياضية والإعلامية لحضور حفل الافتتاح.

بدء تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء التقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق10 يوليو 2023 نظرا لتخلل إجازة عيد الأضحى المبارك للفترة القانونية للتقدم لهذا العام، ضمن تسجيل المتقدمين لرياض الأطفال 2023-2024، من خلال هذا الرابط.