أحداث ملكية في 2023.. زفافان بالأردن وتتويج ملك جديد لبريطانيا

لم يكد يمر إلا منتصف عام 2023، وكثرت به الأحداث الملكية، التي دائماً ما تجذب المتابعين، رغبة منهم في معرفة كيف يعيش الأمراء والأسر الحاكمة، وكيف يمكنهم أن يحتفلوا بمناسباتهم الخاصة.

تستعرض «الوطن» في السطور التالية عدداً من أبرز المناسبات الملكية التي شهدها العالم في النصف الأول من عام 2023.

زواج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني

بدأت الأفراح الملكية بزواج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، على جميل ألكساندر؛ في مارس الماضي، وضم حفل الزفاف عدداً من أفراد العائلة الهاشمية المالكة، وأفراد عائلة جميل ألكساندر، وذلك حسبما نقلت فضائية المملكة الأردنية.

وحضر حفل الزفاف الأسرة المالكة، وشهد على العقد ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله؛ والأمير هاشم بن عبدالله، كما حضرت الزفاف حينها الأميرة رجوة الحسين، زوجة ولي العهد، والتي كانت خطيبته حينها.

تتويج الملك تشارلز ملكا على بريطانيا

وفي يوم 6 مايو الماضي، توج الملك تشارلز الثالث ملكاً على بريطانيا، خلفاً لوالدته المكلة الراحلة إليزابيث الثانية، وتمت مراسم تتويج الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا، في كنيسة وستمنستر أبي، بحضور أبنائه الأميرين ويليام وهاري، واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

زواج الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وعقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية على الأميرة رجوة الحسين، اليوم الخميس 1 يونيو، في حفل بهيج حضره عدد من الشخصيات الدولية المهمة وأولياء عهود الدول.

وبدأت مراسم حفل زفاف ولي العهد الأردني، بحضور الملك عبدالله الثاني، بشرفة قصر الزهران، وبحضور الشيخ أحمد الخلايلة إمام الحضرة الهاشمية، وحضور الشهود على العقد، وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة العروس.

وارتدى ولي العهد الزي العسكري، فيما ارتدت زوجته فستانا بسيطا، وخرج الموكب الأحمر بعد انتهاء مراسم عقد القران إلى قصر الحسينية، وذلك في احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة.