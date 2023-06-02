سامح عاشور: البرادعي كان مجرد «محطة» لتنظيم الإخوان الإرهابي

كشف النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ، ونقيب المحامين الأسبق، كواليس أحداث ثورة 30 يونيو، وما دار بها من تفاصيل وخلفيات خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في شهادته عن الثورة في أولي حلقات البرنامج الوثائقي «الشاهد» الذي يذاع علي شاشة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز.

سامح عاشور: الإخوان استغلوا البرادعي

وأوضح النائب سامح عاشور أن الدكتور محمد البرادعي كان مجرد «محطة» لتنظيم الإخوان الإرهابي واستغلوا تصدره المشهد في الجمعية الوطنية للتغيير، لحصد المكاسب السياسية، وبمجرد أن حققوا أهدافهم، اغتالوه سياسيا، مثلما يفعلوا مع كل الرموز التي صنعوها.

وتطرق «عاشور» إلى تفاصيل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتمسك الإخوان بعدد من المطالب، وأن تكون المشاركة فيها بالأفراد وليس ممثلين للأحزاب: «الإخوان رأت أنه ليس من مصلحتها تشكيل تأسيسية الدستور دون أغلبيتهم»، مشيرا إلي أن جبهة الإنقاذ شهدت صراعا شديدا حتي لا تشارك في «مهزلة» دستور الإخوان.

وأضاف: «أعضاء بجبهة الإنقاذ رفضوا المشاركة في لجنة الغرياني ثم شاركوا في الجلسة الختامية بسبب الطمع السياسي».

مساومة على مقاعد البرلمان

وتحدث أيضا عن «مساومة» تنظيم الإخوان الإرهابي للقوى السياسية والأحزاب في الانتخابات البرلمانية، قائلا: «الإخوان قسموا مقاعد البرلمان بالبلدي». ويعد برنامج الشاهد الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج الشاهد يومياً على قناة إكسترا نيوز بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.