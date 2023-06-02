سامح عاشور: تنظيم الإخوان الإرهابي كان جزءا من «نظام مبارك» قبل 25 يناير

قال سامح عاشور نقيب المحامين السابق، إنه يرى أن تنظيم الإخوان الإرهابي كان جزءا من «نظام مبارك» قبل ثورة 25 يناير، وكانوا ينسقون مع نظام مبارك في انتخابات النقابات في مصر.

عاشور: ملف النقابات كان مشتركا بين الحكومة والحزب الوطني

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن ملف النقابات كان مشتركا بين الحكومة والحزب الوطني وأجهزته الأمنية والإخوان، وكان هناك اتفاق على أن يكون النقيب تابعا للنظام، ومجلس النقابة يكون تابعا للإخوان، وهذا كان يحدث في نقابة الأطباء، وحاولوا تكرار نفس الأمر في نقابة المحامين أيضًا.

نقيب تابع للنظام

وتابع: «بشهادة الحكومة المصرية كان في اتفاق يجيبوا شخص كنقيب تابع للنظام ومجلس النقابة يكون من الإخوان، لدرجة أن مرشد الإخوان في انتخابات 2005 بنقابة المحامين كان يقف على باب النقابة ينتظر ظهور النتيجة».

ولفت إلى أنه لأول مرة يجري الاتصال بينه وبين الحكومة بعد نجاحه في 2010، ووقتها قال له حبيب العادلي وزير الداخلية السابق: «أنت الوحيد اللي غلب الإخوان بالانتخابات».